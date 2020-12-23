Контракт бразильца заканчивается 31 декабря этого года, а потому китайские клубы активизировались в попытках подписать действующего чемпиона первенства.

Алекс Тейшейра забил чемпионский гол в Китае – первый титул в истории клуба экс-лидера Шахтера

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ, Цзянсу Сунин не намерен отпускать бразильца и готовит четырехлетний контракт для своей звезды. При этом, Тейшейра может стать гражданином Китая из-за жесткого лимита на легионеров, может озолотить бразильца – за это хавбек может получить около 80 млн евро.

Следует отметить, что Тейшейра перебрался в Цзянсу Сунин из Шахтера за 50 млн евро в 2016 году, и уже проживает в КНР пятый год, то есть имеет право выступать и за национальную сборную, за которую уже играют около дюжины натурализованных футболистов.

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