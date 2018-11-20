Алекс Сандро: Хотелось бы попробовать свои силы в АПЛ

Защитник Ювентуса Алекс Сандро рассказал о желании поиграть в чемпионате Англии, однако сразу же отметил, что счастлив в туринском клубе.

"Я бы хотел попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. В то же время, это не значит, что я хочу покинуть Ювентус, я чувствую себя счастливым в Турине", – цитирует бразильца Sky Italia.

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На днях в СМИ появилась информация, что Челси готов заплатить кругленькую сумму за Алекса Сандро.

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