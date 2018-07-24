toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНА U-19 - ТУРЦИЯ U-19 ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ АНДРЕЙ ЛУНИН ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ

Алейш Видаль близок к возвращению в Севилью

23 июля 23:40 12 Читати українською
Алейш Видаль близок к возвращению в Севилью
Алейш Видаль / Фото ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Алейш Видаль продолжит выступать в чемпионате Испании.

Севилья в ближайшее время может объявить о трансфере полузащитника Барселоны Алейша Видаля, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, сумма трансфера оценивается в 10-12 млн евро.

Барселона объявила заявку на международный Кубок чемпионов

Ранее сообщалось, что испанцем активно интересуется московский Локомотив, однако сам Видаль захотел остаться в Испании, для этого он готов снизить свои финансовые требования.

Алейш ранее уже выступал за Севилью в сезоне 2014/15.

Реал представил Лунина: "Он уже показал, почему станет великим вратарем"

Теги
Алейш Видаль Алейш Видаль Барселона Барселона Севилья Севилья Испания Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
31
мин
Астана
17:00
Митьюлланд
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук