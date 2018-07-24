Алейш Видаль близок к возвращению в Севилью

Полузащитник Барселоны Алейш Видаль продолжит выступать в чемпионате Испании.

Севилья в ближайшее время может объявить о трансфере полузащитника Барселоны Алейша Видаля, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, сумма трансфера оценивается в 10-12 млн евро.

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Ранее сообщалось, что испанцем активно интересуется московский Локомотив, однако сам Видаль захотел остаться в Испании, для этого он готов снизить свои финансовые требования.

Алейш ранее уже выступал за Севилью в сезоне 2014/15.

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