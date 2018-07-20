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Алейш Видаль близок к переходу в Локомотив

11:25 46 Читати українською
Алейш Видаль близок к переходу в Локомотив
Алейш Видаль / фото из соцсетей

Фулбэк испанской Барселоны Алейш Видаль вскоре может усилить состав чемпиона России московского Локомотива.

28-летний испанец может стать игроком Локомотива, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в настоящее время "железнодорожники" выбирают между различными вариантами подписания Видаля. Рабочие варианты – это аренда на сезон без права выкупа, аренда с опцией выкупа и полноценный трансфер.

Сам игрок не против переехать в Россию, поскольку не имеет места в составе Барселоны, а Локо будет играть в групповом раунде Лиги чемпионов.

В сезоне 2017/18 Алейш Видаль провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

ЧМ-2018: Барселона и Монако – единственные клубы, игроки которых заняли все призовые места Мундиаля

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