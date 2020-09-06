Саудовский Аль-Наср заманивает 32-летнего аргентинца роскошной зарплатой, сообщает Tuttomercatoweb.

Жена Гомеса поймала лидера Аталанты "на горячем" – вирусное видео

Гомесу обещают 7,5 млн евро за сезон, а также 15 млн Аталанте за трансфер. Бергамский клуб не будет стоять на пути капитана и позволит ему самому решить свою судьбу. Для экс-игрока Металлиста это может быть последний серьезный контракт в карьере.

Добавим, что Гомес провел 46 матчей в прошлом сезоне, отличился 8 голами и 18 ассистами.

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