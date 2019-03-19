Алдервейрелд отказался рассказать о своих планах на будущее

Центральный защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд еще не знает, где начнет следующий сезон.

"Еще много матчей осталось в этом сезоне. В конце концов у меня еще есть контракт на год, поэтому я не смотрю дальше, чем этот сезон. Все остальное меня не беспокоит. Я очень счастлив здесь, поэтому посмотрим, что произойдет дальше.

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Я все еще чувствую себя уверенно. В этом сезоне я сыграл много минут и продемонстрировал, что я все еще в форме – я не чувствую себя на 30 лет, я чувствую себя моложе.

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Поэтому, как я сказал, я очень счастлив, и я просто стараюсь смотреть игру за игрой. В этом сезоне еще много матчей, и я постараюсь сыграть лучше", – сказал Алдервейрелд Sky Sports.