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Алдервейрелд определился со своим будущим на фоне слухов о смене клуба

06:30 79 Читати українською
Алдервейрелд определился со своим будущим на фоне слухов о смене клуба
Тоби Алдервейрелд / Фото ФК Тоттенхэм

Защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд дал однозначный ответ о месте, где бельгиец продолжит карьеру

"Я всегда говорил, что сосредоточен на выступлениях за Тоттенхэм. Я сосредоточен на работе в команде. В следующем сезоне я буду выступать за Тоттенхэм.

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В футболе все меняется очень быстро, но я готовлюсь к началу сезона с мыслями о своей команде. Тренер знает, что я предан Тоттенхэму. Я стал капитаном, что свидетельствует о доверии наставника", – цитирует Алдервейрелд AS.

В СМИ называли Рому главным претендентом на 30-летнего защитника. В прошлом сезоне АПЛ Алдервейрелд провел 34 матча.

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