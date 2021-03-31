Главный претендентом на 32-летнего центрбека является Брюгге Эдуарда Соболя, сообщает Voetbal24.

Брюгге выкупил Соболя у Шахтера

Контракт Тоби с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2023-го, однако защитник якобы хочет вернуться домой. Брюгге радостно предоставит ему такую возможность, но есть проблема – цена. Защитник оценивается в 15 млн евро, что является довольно серьезной суммой для чемпионата Бельгии. В любой момент к гонкам может присоединиться Антверпен.

Добавим, что Алдервейрелд провел в текущем сезоне 27 матчей, отметился одним голом.

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