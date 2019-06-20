Альбиоль покинет Наполи, – Де Лаурентис

Италия — 19 июнь 1225
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Миколенко как часть обновления Милана: легенда клуба Тассотти и итальянские СМИ дали свою оценку возможного трансфера
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"Щоб купити тут квитки, треба мати яйця". Відомий телеведучий жорстко розкритикував організацію фіналу Кубка світу U-20Украина — 19 июнь 486
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Хуммельс во второй раз стал игроком Боруссии ДГермания — 19 июнь 313
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Заря узнала первых соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20Лига Европы — 19 июнь 1313
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Исполком УАФ внес изменения в регламент аттестации клубов – Олимпик может остаться в УПЛУкраина — 19 июнь 386