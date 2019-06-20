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Альбиоль покинет Наполи, – Де Лаурентис

00:11 20 Читати українською
Альбиоль покинет Наполи, – Де Лаурентис
Рауль Альбиоль / Фото ItaSportPress

Защитник Наполи Рауль Альбиоль провел последний сезон в футболке неаполитанцев.

"Альбиоль уже сказал Наполи, что хочет уйти. Я не буду заставлять его остаться.

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Теперь наша задача – найти ему замену", – цитирует президента клуба Аурелио Де Лаурентиса Kiss Kiss Napoli.

Скорее всего, 33-летний испанец продолжит карьеру в Вильярреале. По данным СМИ, "желтая субмарина" заплатит за защитника 4 млн евро.

Напомним, Альбиоль уже выступал в Испании за Валенсию и мадридский Реал. В прошлом сезоне Серии А Рауль сыграл в 20-ти матчах, в которых отметился лишь голом.

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