Альберто Морено стал игроком Вильярреала

Испанский защитник Альберто Морено продолжит свою карьеру в Вильярреале.

Вильярреал подписал испанского левого защитника Альберто Морено. Контракт между клубом и футболистом рассчитан на 5 лет, сообщает официальный сайт "желтой субмарины".

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К слову, Альберто Морено последние 5 лет выступал за Ливерпуль, однако в последнем сезоне испанец провел только 5 поединков во всех турнирах и покинул "мерсисайдцев" на правах свободного агента после окончания контракта этим летом.

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Напомним, в прошлом сезоне Вильярреал финишировал на на 14 позиции в Ла Лиге и не примет участия в еврокубках сезона 2019/20.