Ведущий защитник "желтой субмарины" Альберто Морено травмировал левое колено во время летней подготовки, информирует Marca.

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Во вторник (8 сентября) 28-летний испанец будет детально обследован и узнает точный диагноз – разрыв связок или только растяжение. Если худшие опасения подтвердятся, то Морено придется ложиться под нож. В таком случае ориентировочный срок восстановления составит 6 месяцев, то есть защитник Вильярреала точно пропустит значительную часть сезона 2020/21.

Добавим, что Морено и в прошлом сезоне имел серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых сыграл всего 19 матчей.

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