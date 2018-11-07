Альберто Морено готов вернуться в Севилью, – Marca

Защитник Ливерпуля Альберто Морено может зимой вернуться в Севилью.

Ливерпуль хочет позволить защитнику Альберто Морено покинуть клуб в январе. По информации Marca, вингбек может вернуться в Севилью, откуда переехал на Энфилд Роуд летом 2014 года.

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Мерсисайдцы и андалусийцы уже провели переговоры между собой, и "красные" хотят отпустить футболиста за минимальную трансферную стоимость, но испанский клуб не сильно хочет тратить деньги зимой.

Ранее Севилья возвращала Хесуса Наваса, Эвера Банегу и Алейша Видаля.

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