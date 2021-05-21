Клуб, в котором выступает Роман Зозуля, окончательно потерял шансы на спасение во втором по престижности дивизионе Испании.

Альбасете в матче 40-го тура Сегунды расписал ничью с Луго (1:1). По итогам этого игрового дня коллектив все же досрочно вылетел в Сегунду Б.

Зозуля может вернуться в Украину после ужасного сезона Альбасете

"Механический сыр" занимает последнюю 22-ю строчку в турнирной таблице, а отставание от спасительного места составляет 6 очков. Даже если в последних двух турах команда Романа Зозули победит, она все равно будет уступать всем конкурентами в борьбе за спасение (Луго, Кастельону и Логроньесу) по показателям личных встреч.

Что касается украинского форварда, то сезон 2020/21 для него был не слишком удачным. Зозуля провел на поле 36 матчей, но отметился лишь двумя голами и одним ассистом.

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