Альбасете одолел Расинг и оторвался от зоны вылета – Зозуля оформил час игры в большинстве и заработал пенальти

Роман Зозуля помог Альбасете обыграть Расинг (1:2) и комфортнее чувствовать себя в Сегунде. Отчет о матче и действиях украинца читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 36 тур

Расинг – Альбасете – 1:2

Голы: Галан, 45+2 – Фустер, 54, Хименес, 81

Нереализованный пенальти: Педро, 41 (А)

Удаление: Нкака, 28 (Р)

Зозуля вернулся в стартовый состав Альбасете – в прошлом туре он лишь выходил на замену. Сегодняшний поединок выглядел прекрасным шансом для Романа и Ко, чтобы оформить победу и оторваться от зоны вылета, ведь в соперниках был абсолютный аутсайдер Расинг.

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Хозяева начали активнее – неплохо издалека стрелял Бунюэль. Альбасете ответил атакой через левый край, которую завершал Зозуля. Украинец чудом с метра не сумел переправить мяч в ворота... От позора спас офсайд – партнер залез в положение вне игры еще до удара Романа.

Зозуля традиционно много боролся, пытался цепляться за мяч. На 28-й минуте он заметил, что Нкака плохо принял передачу лицом к своим воротам, и мгновенно включился в прессинг. Выгрыз мяч и заставил оппонента сфолить. Нкака получил вторую желтую, а Зозуля заработал для своей команды большинство на час времени.

Заработанные Зозулей фолы:

Альбасете не очень эффективно распоряжался численным превосходством, инициативой все равно владел Расинг. Однако на 37-й минуте гости усилиями Зозули заработали пенальти. Наш форвард шел на прострел с правого фланга, но ему помешал пробить Фигейрас. Воспользовавшись помощью VAR, судья указал на 11-метровую отметку. К сожалению, Педро не реализовал пенальти.

До перерыва Зозуля еще успел залезть в офсайд, а Расинг – забить. Ману выцарапал мяч в штрафной Альбы и выкатил под удар Галану – тот не промахнулся и вывел хозяев вперед. "Механический сыр" получил возможность отыграться еще до перерыва, но Педро снова не использовал свой шанс.

На старте второй половины встречи Альбасете все же затолкал мяч в сетку, когда Чема пробежал вдоль линии ворот справа в центр, а Фустер расстрелял голкипера. В дальнейшем большинство гостей сказывалось – они установили тотальный контроль над мячом. Однако моментов не было вообще, команды играли без ворот. Результативный удар Фустера оставался единственным до 70-й минуты.

Карта передач и ударов Зозули:

Затем игра немного оживилась. Расинг мог забивать, но помешал офсайд. Альбасете, в свою очередь, выбегал в контратаку 3 в 1 – казалось, гола не избежать. Однако Бенито умудрился пробить во вратаря. Потом Зозуля нанес слабый удар головой прямо в руки вратарю. Под занавес встречи Альбасете все же вырвал победу благодаря роскошной дальней пушке Хименеса.

Зозуля еще раз упал в штрафной – его откровенно тянули за футболку. Однако на этот раз ни главный арбитр, ни VAR не усмотрели нарушения правил. Расинг также претендовал на опасный штрафной с фолом последней надежды от защитника Альбы – судьи снова промолчали.

Финальный свисток зафиксировал победу Альбасете 1:2. "Механический сыр" набрал 43 очка и оторвался от зоны вылета – 16 место и 5 пунктов гандикапа. Расинг остался последним в таблице.

Роман Зозуля получил лучшую оценку в команде среди тех, кто вышел в стартовом составе. SofaScore оценил украинца в 7,3 – только у авторов голов баллы выше.

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