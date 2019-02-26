Альбасете обжалует желтую карточку Зозули – украинец имеет шанс сыграть с Кадисом

Нападающий Альбасете Роман Зозуля имеет шансы сыграть в следующем матче против Кадиса в 28 туре Сегунды.
Испанский клуб планирует обжаловать желтую карточку, которую Роман Зозуля получил в 27 туре Сегунды против Овьедо. Этот "горчичник" стал пятым для украинца в этом сезоне, поэтому Роман должен пропустить следующий матч, если желтую карточку все же не отменят.
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Напомним, на шестой минуте матча против Овьедо украинский нападающий отметился голом в ворота соперника, правда в момент удара игрок случайно задел мяч рукой, за что Зозуля и увидел перед собой "желтый свет".
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К слову, после 27 туров Альбасете Романа Зозули является претендентом на прямое повышение в классе. Команда украинца имеет в активе 50 очков и занимает 2 строчку в турнирной таблице Сегунды.