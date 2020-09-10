Испанский Альбасете, за который выступает наш Роман Зозуля, столкнулся с проблемой продления соглашения с украинцем, сообщает издание 5 más el descuento.

Зозуля в Динамо: испанский журналист оценил вероятность трансфера

Контракт форварда с представителем Сегунды истекает через год, однако стороны хотели бы продлить его уже сейчас. Преградой этому стал финансовый фэйр-плей, который ставит местные клубы в жесткие рамки.

Испанское издание подтвердило предыдущую информацию Футбол 24 о том, что Роман готов пойти на снижение зарплаты, но даже желания игрока недостаточно, чтобы его команда вписалась в так называемый "финансовую потолок". К слову, Зозуля вместе с Альфредо Ортуньйо – самые высокооплачиваемые игроки "механического сыра".

Если испанцам не удастся найти выход из этой ситуации, то уже в ближайшее время украинец может покинуть клуб. В услугах 30-летнего нападающего заинтересован кипрский АПОЭЛ, который уже сделал запрос по футболисту и готов удовлетворить его запросы по зарплате. Ну и конечно, нельзя забывать о родном Динамо, которое также хотело бы подписать Зозулю.

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