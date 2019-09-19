Альбасете хочет обжаловать наказание Зозули – клуб снова обвиняет судей в травле украинца

Альбасете не понравились действия арбитра в последнем матче Сегунды против Уэски, в котором Роман Зозуля снова не смог избежать желтой карточки.

Испанский клуб на своем сайте опубликовал официальное заявление относительно несправедливого отношения арбитров к украинскому форварду.

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Альбасете хочет обжаловать желтую карточку Зозули в последнем матче чемпионата против Уэски. Клуб Романа считает, что испанские судьи уже два года несправедливо наказывают нападающего за его действия, а жесткую игру соперников против него не замечают.

В протоколе матча с Уэской ​​указано, что Зозуля получил желтую карточку на 24-й минуте за постоянные нарушения правил. По мнению арбитра, украинец успел сфолить четыре раза – на 6-й, 21-й, 23-й и 24-й минутах. Альбасете приводит скриншоты с последними двумя эпизодами, на которых заметны жесткие действия против самого Зозули, однако рефери свистел в пользу оппонента.

К слову, желтая карточка в противостоянии с Уэской ​​стала уже четвертой в шести матчах сезона для экс-форварда Днепра.

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