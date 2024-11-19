Сборная Украины уже потеряла шансы на первую позицию в Лиге наций, однако прорваться в элитный дивизион можно через стыковые матчи. Вот только в этом вопросе "сине-желтые" зависимы от параллельного матча – там нужна ничья или поражение грузин. Впрочем, данный результат не будет иметь значения без нашей победы в Тиране.

Подопечные Сергея Реброва без победы над албанцами не просто потеряют шансы на плей-офф – они останутся на дне квартета и вылетят в дивизион С. Команду Силвинью "мировая" тоже не устраивает, если та желает подняться в дивизион А. У них равенство по очкам с Грузией, однако картвели имеют лучшую разницу голов.

Таким образом, в текущем туре сразу трем сборным рано или поздно придется атаковать самостоятельно, играя первым номером. Это ставит их в невыгодное положение, ведь лучше всего они выглядели в прагматическом режиме, работая от контратак. Вот только у албанцев есть возможность сохранить хотя бы третью позицию, а наши футболисты рискуют потерять все.

К слову, FAVBET дал прогноз на матч 6-го тура Лиги наций между Албанией и Украиной. Коэффициент на победу "сине-желтых" – 2,33. На триумф "орлов" специалисты дают 3,30.

Кадровая ситуация сборных

Сергей Ребров со 100-процентной гарантией заявил, что на второй матч будут проведены какие-то изменения в составе. Наиболее ожидаемым является решение отказаться от Зубкова – Александр хоть и добавил в работе по зонам завершения, однако в целом выглядел слабо. На позиции правого вингера прогнозируется появление Гуцуляка, которого дважды выпускали в старте в октябре.

Это решение не станет панацеей. Алексей после выхода на замену в Батуми ничем не запомнился. В обороне он не был надежным помощником, а единственный момент с его участием случился аж в компенсированное время. Впрочем, у Сергея Реброва выбора нет, ведь выставлять Назаренко со старта рискованно – на этом фланге будет действовать Байрами, которого можно назвать албанским Хвичей.

Надиму нельзя давать пространства, а Назаренко будет иметь проблемы с возвращением назад. Сашу лучше выпустить в последние полчаса, когда о тактике все забывают, а соперник уже устал и не дает нужной интенсивности. Здесь его дриблинг и скорость могут пригодиться.

Другой дискуссионный вопрос – позиция форварда. Довбик играет с повреждениями и это заметно, хотя и без травмы Артема не удается нормально интегрировать в сборную. Кроме того, он проигрывает почти все единоборства. В то же время, появление Яремчука в эндшпиле с Грузией могло принести победу.

Роман, кроме момента на 90+2-й, имел опасный прострел перед финальным свистком, да и в целом выглядел эффективнее. Подробнее о проблеме нападающего в сборной мы поговорили на ютуб-канале "Футбол 24".

Как и во многих предыдущих матчах, Яремчук выглядел мобильнее, спокойнее и значительно эффективнее. Возможно, мы увидим его в основе, ведь Сергей Ребров притащил Рому на скандальную пресс-конференцию. Ваната же в старте не ожидаем из-за повреждения.

В конце концов, имеем традиционную головоломку относительно центрального треугольника. В поединке с Грузией тренерский штаб попытался развести парочку Судаков-Шапаренко, чтобы та не дублировала друг друга – Николай опустился к Бражко в опорную зону, а Георгий действовал чуть ли не вторым нападающим. Идея интересная, но проблема продвижения атак через центральную ось никуда не делась.

Интересно, продолжится ли эксперимент сейчас, когда точно необходимо атаковать. Возможно, надо вернуться к схеме с "двумя восьмерками"? А как насчет выхода Зинченко или Ярмолюка? Последний хорошо открывается на чужой трети, чего не хватает сборной Реброва.

А может выпустить Калюжного как более силового опорника? Вот тут возникают самые большие сомнения – Иван за 16 минут в Батуми выиграл ноль единоборств из пяти. Крыськив сыграл на том же уровне (выиграл 1 из 5-ти). Между тем, с албанцами придется бороться не меньше, а то и больше.

У нашего соперника есть только одна серьезная потеря – повреждение получил правый вингер Асани. В матче с чехами его заменил Сефери, но эффективность экс-ворсклянина оказалась невысокой. Также в заявку не попал центрбек Кумбулла, однако Аети неплохо закрыл позицию.

Как победить Албанию и чем она опасна?

Сборная Албании очень качественно организована в обороне. Подопечные Силвинью максимально слаженно перестраиваются и страхуют друг друга, поэтому пройти их блок будет очень непросто. Опыт сборной Чехии показал, что "орлов" можно "достать" только благодаря высокому темпу игры – нужно как можно больше перепасовок в касание, обменов позициями и слаженных комбинаций.

Показательной была атака на 25-й минуте. Правый вингер Черны отдал фланг фулбеку Цоуфалу, а сам пошел в центр. Цоуфал же высоко поднялся, принял диагональ, выиграл верховую дуэль у фулбека Митая – и сбросил мяч ему за спину. Черны же побежал открываться в эту зону еще до скидки партнера.

Митая пошел страховать центрбек Аети, а уже его зону побежал прикрывать опорник Асслани. Предоставленным пространством воспользовался Шульц, который наполнил зону перед штрафной – а Цоуфал в этот же момент убегал от Митая за спину Аети.

В итоге все завершилось кроссом, в котором чехи заполнили почти все зоны завершения и подбора. Вот так необходимо играть против Албании, чтобы создавать моменты.

Кстати, Украина забивала албанцам в похожем русле. Цыганков начал комбинировать на левом фланге, динамики стало больше и все завершилось быстрым голом. Вот только Украине не хватило систематичности. Как и чехи во втором тайме, "сине-желтые" просели в подвижности и больше не создавали остроты.

Стойкость албанцев изрядно пугает, учитывая медлительность наших продвижений и слабую реализацию тренерских идей. С той же Албанией украинцы атаковали в модной структуре 3-2-5, пытаясь интенсивно давить в среднем блоке – теоретически команда заполняла максимум пространства и растягивала оборону "орлов". На практике же сборная действовала стерильно, оставшись без моментов и легко позволяя играть между своими линиями.

Также с "орлами" придется провести очень много борьбы за ничейные мячи. Как правило, их билд-ап основывается на выносах в направлении нападающего Туци, однако с Чехией он проиграл 9 верховых дуэлей из 9-ти. Но это такое – главное, что подопечные Силвинью агрессивно вступали в борьбу за подборы.

В атаке сборная Албании полагается исключительно на свои фланги. Особенно опасным является левый край, где играет Байрами – Надим имеет взрывной рывок, обыгрывает с места и хорошо замечает свободные зоне. Вингер Рейнджерс очень классно комбинирует с партнерами и особенно опасен в связке с фулбеком Митаем. Конопле и Гуцуляку сегодня будет несладко.

Впрочем, команда Силвиньо создает немного моментов, а без Асани у команды отпало целое крыло. Кроме того, Асслани из опорной зоны постоянно выдвигается на чужую треть и даже в штрафную, чтобы поддержать атаку – и не всегда успевает возвращаться. Как следствие, возникают разрывы, которыми способны воспользоваться Мудрик, Судаков и Ко.

В обороне история похожа, ведь один из опорников (а часто и оба) постоянно втягиваются в собственную штрафную. Как следствие, у сборной Албании "гуляет" зона подбора.

Не впечатляет и оборона при угловых – все 10 полевых втягиваются в штрафную, причем 6 защищаются по зонному принципу. Персонально работают только трое, что дает соперникам преимущество в динамике. Чехи после одного из корнеров пробивали в перекладину, имея 3-в-2 на дальней штанге. Сборная Украины обязана воспользоваться данными слабостями – иначе придется опускаться в дивизион С.

Что по игре сборной Украины

Подопечные Сергея Реброва в двух из трех последних матчей Лиги наций сыграли в прагматичном режиме. Даже слишком прагматичном – "сине-желтые" садились в средний/низкий блок с первых минут, убегая в контратаки через Мудрика. Вот только команда выбегала без признаков организации, просто отдавая Михаилу в надежде на ЖЖЖЖ. Тут даже не было чего анализировать.

Шоб выдать такой уровень аналитики, я завершил курсы ПАСС. pic.twitter.com/aKdxsQTjMs - Майкл Сыч (@totsamiymisha94) 18 ноября, 2024

Без организации переходных фаз увеличивалась нагрузка на оборону. Интенсивности в работе нашего блока стало больше, однако долго держаться в режиме осады трудно – а замены, которые провел Сергей Ребров, отнюдь не помогли.

Говорить о позиционной атаке сборной не хочется, потому что о мертвом или хорошее, или ничего. Тревожит только, что к проблемам с реализацией тренерских идей добавился и брак в работе с мячом. В Познани украинцы имели 4,2 потери мяча на минуту чистого игрового времени, в ответном матче с чехами – 2,6.

Точность пасов с продвижением во время владений продолжительностью до 10 секунд составляла 75% (в первом матче с грузинами), а через несколько дней показатель упал до 68%. То есть, сборная Украины допускает колоссальное количество ошибок. Перечень причин такой просадки можно вести долго, однако факт остается фактом.

Больше всего же пугает эффективность единоборств. "Сине-желтые" в этом компоненте уступили чехам в ответном матче (84-99) и грузинам в Батуми (89-109). Особенно украинцы просели во втором тайме против Сакартвело. Все это страшно тревожит перед игрой в Тиране, где проблем с ведением борьбы точно нет.

Словом, перед решающим поединком ощущения довольно неприятные. Впрочем, следует не забывать о довольно сильном составе сборной Украины, а также о забитых голах в каждом из пяти предыдущих туров. На отдельных отрезках подопечные Сергея Реброва всегда демонстрируют высокий уровень – но его не удается систематизировать и воспроизводить на протяжении всего матча.

Как бы там ни было, легко не будет. Но кто говорил, что на международном уровне должно быть легко? Как говорят классики, в футбол сейчас научились играть все.

Ориентировочные составы на матч Грузия – Украина

Албания: Стракоша – Балью, Исмайли, Аети, Митай – Рамадани, Асслани – Сефери, Лячи, Байрами – Туци

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко, Шапаренко – Гуцуляк, Судаков, Мудрик – Яремчук

Албания – Украина: где смотреть решающий матч Лиги наций