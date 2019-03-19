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Албания убрала Стракошу из заявки из-за опоздания

21:48 26 Читати українською
Албания убрала Стракошу из заявки из-за опоздания
Томаш Стракоша / Laziali

Вратарь Лацио Томас Стракоша был наказан тренером сборной Кристианом Пануччи.

Вратарь попал в пробку в Риме и не смог вовремя добраться до аэропорта, сообщает Football Italia.

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Сначала Пануччи и организаторы Албании заверили, что Стракоша может присоединиться следующим рейсом в Тирану. Однако позже голкипера проинформировали, что он может не беспокоиться о том, чтобы добраться тренировочного лагеря.

Из-за этого он не будет участвовать в отборочных матчах Евро-2020 против Андорры и Турции. Колорита этой ситуации добавляет то, что Стракоша узнал об этом в свой день рождения.

Теги
Мир Томас Стракоша Томас Стракоша Албания Албания футбольные курьёзы
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