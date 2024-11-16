В поединке 5-го тура Лиги наций Албания на своем поле разошлась миром с Чехией (0:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Первый опасный момент в матче возник лишь на 13-й минуте – навес во вратарскую с углового завершился попаданием Емелки в перекладину ворот Албании. Через мгновение Шульц с дальней дистанции снова сотряс перекладину.

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Чехи продолжили пристреливаться и уже Провод метров с 25-ти попытался поразить ворота Стракоши, но пробил мимо правой стойки. В целом первый тайм прошел в невысоком темпе, с мизерным количеством ударов в створ. На последней минуте у Лачи был шанс забить чехам гол в раздевалку, но с его попыткой головой с острого угла справился Коварж.

После перерыва рисунок игры не изменился – "одни не хотели, другие не могли". Единичные попытки обострять почти не несли в себе опасности. В конце концов, никто не хотел рисковать, ведь при таком ходе событий достаточно было малейшей ошибки, чтобы пропустить.

На 80-й минуте албанцы заработали опасный стандарт вблизи штрафной соперника, но Асллани сначала попал в стенку, а на добивании пробил по воробьям.

В конце концов, все завершилось безголевой ничьей. Чехи набрали 8 очков и осталась на вершине турнирной таблицы группы В1, албанцы с 7 пунктами третьи.

Во вторник, 19 ноября, в матче между Албанией и Украиной решится судьба неудачника, который опустится в группу С.

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