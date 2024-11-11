Вызов в национальную команду Албании получили 28 игроков, сообщает официальный сайт Федерации футбола Албании.

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Состав сборной Албании

Вратари: Томас Стракоша (АЕК, Греция), Ален Шерри (Кальяри, Италия), Симон Симони (Ингольштадт, Германия), Эльхан Кастрати (Читтаделла, Италия).

Защитники: Эльсейд Хюсай (Лацио, Италия), Иван Балью (Райо Вальекано, Испания), Марио Митай (Локомотив, Россия), Берат Джимсити (Аталанта, Италия), Мараш Кумбулла (Эспаньол, Испания), Ардиан Исмаили (Эмполи, Италия), Энеа Михай (Фамаликан, Португалия), Арлинд Аети (ЧФР Клуж, Румыния), Анди Хадрой (Партизани).

Полузащитники: Юльбер Рамадани (Лечче, Италия), Амир Абраши (Грассхоппер, Швейцария), Кристиан Аслани (Интер, Италия), Кязим Лячи (Спарта, Чехия), Недим Байрами (Сассуоло, Италия), Арбер Ходжа (Динамо З, Хорватия), Ясир Асани (Кванджу, Корея), Таулант Сефери (Бодрум, Турция), Фета Фетай (Локомотива, Хорватия), Кейди Баре (Сарагоса, Испания).

Нападающие: Эрнест Мучи (Бешикташ, Турция), Индрит Туке (Спарта, Чехия), Мирлинд Даку (Рубин, Россия), Мюрто Узуни (Гранада, Испания), Рей Манай (Сивасспор, Турция).

Напомним, Албания сыграет 16 ноября в Тиране с Чехией, а 19-го числа там же с Украиной. Подготовку к этим матчам подопечные Сильвиньо начнут в понедельник, 11 ноября в столице Албании.

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