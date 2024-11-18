"Жаль, что упустили победу над Грузией. В принципе, по игре все выглядело неплохо. Были моменты, были эпизоды, были подходы неплохие. Хотелось, конечно, выиграть. Но все хотят выиграть, грузины тоже хотели выиграть.

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Очень много сил и энергии забирает логистика. Переезды, перелеты... Сейчас это все непросто. Плюс не забывайте, что уровень чемпионата, уровень сопротивления сейчас... Скажем так, мало спаррингов внутри чемпионата, которые соответствовали бы уровню футбола сборных. Это также отображается на играх сборных.

В матче с албанцами ожидаю на победу! Больше, я думаю, не о чем говорить. Только победа! Ребята это понимают и будут выходить с такой заряженностью, чтобы только победить. Как говорят, отступать уже некуда. Все по силам. Да, албанцы в плане футбола – такая "неприятная" команда, "вонючая". Главное, я думаю, не пропустить, а там все равно свой момент найдем, а голик, и не один, я думаю, забить сможем. Надо сконцентрироваться и выходить с таким зарядом, чтобы аж искры летели и дым стоял. Тогда будет все нормально", – сказал Шацких в комментарии Динамомания.

Напомним, матч между Албанией и Украиной состоится во вторник, 19 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. За тур до финиша Украина с 5-ю пунктами занимает последнюю строчку турнирной таблицы группы В1. Лидирует с 8 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 7 баллами делят Грузия и Албания. Лишь победа поможет подопечным Сергея Реброва избежать понижения в Лигу С.

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