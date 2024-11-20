"Сегодня на первый план выходил результат, мы его получили. Сейчас у нас есть шанс бороться за лигу А, сейчас это на первом месте у нас. Конечно, было очень много ответственности на каждом из нас, во-первых, за первую игру против Грузии.

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Мы чувствовали эту нагрузку на себе, но самое важное то, что мы победили. Что говорил Довбику и Сычу перед их выходом на замену? Это было очень очевидно, что команде было очень трудно, результат очень неприятный для нас, ведь 1:2 .... Их трибуны гнали Албанию вперед, поэтому я просто сказал ребятам, чтобы они подбодрили других, добавили им стимула и энергии. Когда ты на поле и подбадриваешь других не только словами, но и действиями, оно тебе придает экстра сил.

Что для меня было самым важным в сегодняшней игре? Самой важной была победа. Конечно, я стараюсь сейчас набрать свои оптимальные кондиции, потому что очень много пропустил. Однако, было очень приятно забить гол, я настраивался на это, ведь именно сегодня 1000 дней со времени полномасштабного вторжения России. Понимаю, как сейчас трудно всем украинцам, поэтому просто хочется победу посвятить именно украинцам. Вместе мы несокрушимы! Уверен, что очень скоро наступит мир и мы будем все жить как раньше", – поделился Зинченко в эфире MEGOGO.

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