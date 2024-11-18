"Поскольку для обеих сборных важен результат, то особо никто рисковать не будет. Зрелищного футбола не следует ожидать, как и ливня голевых моментов.

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Я верю в сборную Украины, надеюсь, что завтра закончится черная полоса у наших нападающих и они скажут свое веское слово. Склоняюсь к тому, что судьбу матча решит один забитый мяч, и его запишут в свой актив подопечные Сергея Реброва. Не исключено, что гостям поможет качественный розыгрыш стандартного положения", – поделился Вирт в комментарии Sport.ua.

К слову, поединок Албания – Украина состоится уже завтра, 19 ноября, начало в 21:45. Сейчас "сине-желтые" занимают последнее место в группе 1 с 5 очками. Чехия лидирует с 8 баллами в активе, у Грузии и Албании по 7.

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