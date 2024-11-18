Определились имена тех, кто будет информационно сопровождать поединок национальной команды с грузинами.

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины в рамках 6-го тура Лиги наций на выезде встретится с Албанией. Поединок покажет медиасервис MEGOGO – официальный вещатель Лиги наций. Также посмотреть дуэль можно будет на местных телеканалах Суспільного (например, Суспільне Львов, Суспільне Киев, Суспільне Харьков и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

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На платформе MEGOGO матч прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко. В 20:40 там начнется аналитическая предматчевая студия, которая продолжится в перерыве и после финального свистка. Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а их гостями – экс-игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Также на медиасервисе можно будет посмотреть матч с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".

На телеканале "MEGOGO СПОРТ" и местных каналах Суспільного на игре будут работать комментаторы Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко.

Матч также будет транслировать Радио Проминь. Комментаторами там будут Константин Дульцев и Вадим Власенко, они же проведут предматчевую студию, которая начнется в 21:00.

Напомним, за тур до финиша Украина с 5 пунктами занимает последнюю строчку турнирной таблицы группы В1. Лидирует с 8 очками Чехия, а вторую-третью строчки с 7 баллами делят Грузия и Албания. Лишь победа поможет подопечным Сергея Реброва избежать понижения в Лигу С.

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