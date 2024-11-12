У албанцев введена практика, что в расположение сборной приезжают все игроки, которых вызвал главный тренер. Медицинский штаб проводит обследование травмированных, только после этого принимая решение. Поэтому всегда есть футболисты, которых отправляют обратно в первый же день.

Албания обнародовала состав на финальные матчи Лиги наций против Чехии и Украины

Вчера команда Сильвинью начала подготовку к поединкам Лиги наций против Чехии (16 ноября) и Украины (19 ноября). Однако ряд игроков прогнозируемо вернулись в клубы. Среди них капитан сборной Берат Джимсити (он травмировался в матче Аталанты с Удинезе), основной нападающий Рэй Манай, а также Кейди Баре и Мараш Кумбулла.

Тренерский штаб уже успел довызвать других исполнителей, хоть их и на одного меньше. Речь идет об Адриане Байрами (Бенфика), Йоне Мерсинае (Локомотива Загреб) и Арбноре Муйя (Самсунспор). Об этом сообщает пресс-служба сборной Албании.

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