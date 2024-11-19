"Наша сборная порадовала меня игрой в Батуми. Было приятно, что команда Сергея Реброва достойно выглядела в поединке с грузинами. Прежде всего, в нем она отличалась усердием и самоотдачей, что имеет большое значение для достижения положительного результата. Честно говоря, не думал, что нашим футболистам удастся достичь этого результата, ведь нынешняя сборная Грузии является достаточно непростым соперником. Но ребята молодцы, сумели проявить свои лучшие качества. Они действовали организованно и старательно, и ничья является вполне закономерным итогом.

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Мне трудно сказать однозначно, ведь главному тренеру нашей сборной виднее. Скорее всего, Ребров не станет кардинальным образом что-то менять, разве что на одной-двух позициях. Все потому, что в игре с Грузией командная игра стала продуктивнее, и это нельзя не отметить. Да как бы там ни было, а у нас вижу проблему в нападении. Нет у нашей сборной кому забивать. Вот мы слышим о Ванате, который привлекается к главной команде. А что Ванат? Пока что его уровень оставляет желать лучшего.

Как насчет Яремчука и Довбыка? Настоящий форвард должен отличаться стабильностью и регулярно забивать. Но этого у нашей сборной мы не видим. Взять хотя бы того же Довбика. Когда он играл в Жироне, его достаточно эффективно снабжали передачами оба крайка – левый и правый полузащитники, которые отличались высокой скоростью и умением обострять игру.

Львиную долю мячей Артем забил после их прострелов, навесов и пасов. А вот в сборной Украины такой производительности от игроков, которые бы стабильно снабжали острыми передачами, Довбик не имеет", – поделился Сабо в комментарии Sport.ua.

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