В начале пресс-конференции с участием Сергея Реброва и Романа Яремчука возникла скандальная ситуация – вопросы для украинцев хотели переводить на русский язык.

Перед тем, как начать пресс-конференцию с участием представителей сборной Украины, переводчик, которого предоставила федерация футбола Албании, хотел переводить вопросы для украинцев на русском языке, сообщает ВЗбірна.

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Украинцы же категорически отказались от этого. В итоге перевод осуществлялся с албанского исключительно на английский. После проведения мероприятия представительница футбольной федерации Албании объяснила, что перевод вопросов на русский язык считали "лучшим решением, ведь русский похож на украинский".

Напомним, что матч Албания – Украина состоится уже завтра, 19 ноября, начало в 21:45. Сейчас "сине-желтые" занимают последнее место в группе 1 с 5 очками. Чехия лидирует с 8 баллами в активе, у Грузии и Албании по 7.

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