"В связи с последними обстрелами врага, страны-террориста, наших гражданских городов хотел бы выразить от себя лично и от всех игроков сборной Украины слова поддержки семьям погибших. Хотел бы напомнить, что война в Украине продолжается. Враг каждый день обстреливает наши города и убивает наше мирное население. И подчеркнуть, что мы действительно благодарны всем за помощь. Именно сейчас мы нуждаемся в этой помощи от стран Европы.

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Есть ли в команде травмированные? Ванат восстанавливается. Еще есть 24 часа. Влад приехал с желанием играть. Надеюсь, что он будет готов к матчу. Помню ли матчи против Албании в 1998-м году? Да, я помню те матчи. Но считаю, что сборная Албания изменилась. У них много игроков из топ-чемпионатов и Серии А. Поэтому трудно сравнивать эти игры. Албанцы выходили на Евро-2024 и очень хорошо там выступили.

Игроки сборной Украины лучше выступают за клубы, а не за национальную команду? Я не согласен с этим. У нас молодая команда. Мы были самыми молодыми на Евро-2024. Такие команды не являются стабильными. Сейчас у нас хороший баланс из опытных и молодых футболистов. Нужно выходить на поле и показывать свою лучшую игру за сборную. Мы играем против лучших футболистов своих стран", – поделился Ребров на пресс-конференции.

К слову, поединок Албания – Украина состоится уже завтра, 19 ноября, начало в 21:45. Сейчас "сине-желтые" занимают последнее место в группе 1 с 5 очками. Чехия лидирует с 8 баллами в активе, у Грузии и Албании по 7.

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