УЕФА назначил официальных лиц на матч шестого тура Лиги наций между Украиной и Албанией.

"Сине-желтые" во вторник, 19 ноября, сыграют последний матч в групповом этапе Лиги наций. Соперником команды Реброва будет Албания.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром матча станет португалец Жоау Пинейру. Ему будут помогать его земляки – Бруну Жезуш и Лусиану Майя. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Жоау Гонсалвеша.

Пинейру хорошо знаком украинским болельщикам. В этом сезоне Лиги чемпионов он работал на матче между Шахтером и Аталанто, в котором "горняки" проиграли со счетом 0:3.

Напомним, Украина сейчас занимает последнее место в своей группе, набрав 5 баллов в пяти турах.

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