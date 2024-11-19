Матч Албания – Украина состоится сегодня, 19 ноября, на стадионе Air Albania в Тиране. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. За событиями в поединке можно будет следить на "Футбол 24".

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Где смотреть Грузия – Украина? Матч будет доступен в интернете эксклюзивно на MEGOGO: на канале "MEGOGO Футбол Первый", в разделе "Спорт" и на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение" в день события по подпискам "Максимальная" и "Спорт". А также в эфире Т2 на телеканале "MEGOGO Спорт" и местных телеканалах "Суспільного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме ОТТ).

На MEGOGO матч Албания – Украина прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко. В 20.40 там начнется аналитическая студия, которая продолжится в перерыве и после финального свистка. Ее также покажет телеканал "MEGOGO Спорт". Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а приглашенными экспертами – бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Напомним, после 5-ти туров сборная Украины идет в турнирной таблице группы В1 последней, набрав 5 очков. Лидирует с 8 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 7 баллами делят Грузия и Албания. Лишь победа поможет подопечным Сергея Реброва избежать понижения в Лигу С.

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