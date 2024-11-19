Сборные Албании и Украины показали наряды, в которых выйдут на поле в матче 6-го тура Лиги наций.

Сборная Украины сыграет против Албании в классической желтой форме, сообщает пресс-служба УАФ.

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Именно в этой экипировке (от нового спонсора Adidas) команда Реброва провела последние три матча – два против Грузии (1:0 и 1:1) и один против Чехии (1:1).

Албания примеряет красные наряды. Вратарь сборной Украины будет одет в фиолетовый комплект, тогда как албанский голкипер будет выступать в серой форме.

Напомним, матч Албания – Украина состоится уже сегодня, 19 ноября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Обслуживать игру будет португальская бригада судей во главе с Жоау Пинейру.

За тур до финиша "сине-желтые" с 5 пунктами занимают последнюю строчку турнирной таблицы группы В1. Лидирует с 8 очками Чехия, а вторую-третью строчки с 7 баллами делят Грузия и Албания. Лишь победа поможет подопечным Сергея Реброва избежать понижения в Лигу С.

Албания – Украина: анонс матча Лиги наций