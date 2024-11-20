Бывший арбитр ФИФА и судейский эксперт Мирослав Ступар высказался относительно эпизода в матче Лиги наций, когда арбитр не назначил пенальти в пользу Украины.

"Арбитр справился со своими обязанностями, давал играть, не разбрасывался желтыми карточками, чтобы контролировать ход событий. Хотя в первом тайме ничего критического не произошло, он мог бы назначить пенальти в ворота албанцев, когда в их штрафной площадке упал Михаил Мудрик.

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Там была довольно жесткая борьба украинца с защитником, но в последней фазе албанец все же придерживал соперника за руку. Однако арбитр VAR решил не обращать внимание, посчитав, что этот эпизод не тянул на серьезное наказание. Как говорят в таких случаях, момент на рассмотрение рефери.

Что же до момента у ворот украинцев на 74-й минуте, то игрок хозяев опередил Анатолия Трубина, протолкнув себе мяч на ход, и киперу ничего не оставалось, как нарушить правила. 11-метровый был очевиден. Хорошо, что он не выбил из колеи гостей, которые удержали очень нужную победу", – сказал Ступар в комментарии Sport.ua.

Напомним, что сборная Украины минимально одолела Албанию (2:1). Наша национальная команда будет бороться за элитный дивизион Лиги наций в переходных матчах.

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