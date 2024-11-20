Украина обыграла Албанию в 6-м туре группового этапа Лиги наций. Видео голов и обзор встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Албания – Украина начался 21:45 по киевскому времени. Команде Реброва нужна исключительно победа, чтобы не вылететь в дивизион С Лиги наций и сохранять надежду на повышение в элиту.

Украина прорвалась в стыковые матчи за элиту Лиги наций – Яремчук, Зинченко и Ко одолели Албанию в решающей игре

Сборная Украины успела забить дважды за 10 минут! Счет "размочил" Александр Зинченко, которому удался хороший удар с лету. Удвоил преимущество "сине-желтых" Роман Яремчук. Форвард Олимпиакоса завершил хорошую комбинацию украинцев.

Албания во втором тайме сумела сократить отставание. Трубин неудачно сыграл на выходе, прыгнув в ногу сопернику, за что арбитр назначил пенальти. Байрами легко реализовал 11-метровый. В итоге, матч завершился минимальной победой украинцев – 1:2!