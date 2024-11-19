Сборная Украины в рамках 6-го тура Лиги наций УЕФА 2024/25 сыграет с Албанией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч 6-го тура Лиги наций УЕФА 2024/25 между сборными Албании и Украины начнется в 21:45 по киевскому времени. Трансляция доступна на MEGOGO, а также в эфире Т2 на телеканале "MEGOGO Спорт" и на местных телеканалах "Суспільного" (кроме ОТТ). За ключевыми событиями можно следить на "Футбол 24".

Албания – Украина: анонс матча Лиги наций

Сергей Ребров провел перестановки в центре поля и на острие нападения. В опорной зоне вместо Бражко появился Калюжный, а Шапаренко на позиции инсайда заменил Зинченко. Форвардом в этой встрече станет Яремчук, в то время как Довбик присел на скамейку.

У албанцев неожиданно в запасе оказался левый вингер Байрами. Также в старт вернулся правый вингер Асани, который травмировался во встрече против Чехии.

Стартовые составы

Албания: Стракоша – Балью, Исмайли, Аети, Митай – Рамадани, Асслани – Асани, Лячи, Даку – Туци

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный – Гуцуляк, Зинченко, Судаков, Мудрик – Яремчук

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