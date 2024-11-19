Сергей Ребров пошел на радикальные изменения

Тренерский провел перестановки в центре поля и на острие атаки. В опорной зоне вместо Бражко появился Калюжный, а Шапаренко на позиции инсайда заменил Зинченко. Форвардом в этой встрече стал Яремчук, в то время как Довбик присел на скамейку. Возможно, это решение связано с повреждением Артема и было запланировано заранее.

В составе албанцев довольно неожиданно исчез левый вингер Байрами, которого придержали в запасе. Зато вернулся правый вингер Асани, хотя в предыдущей встрече его заменили до перерыва. Также "орлы" отказались от простых выносов на форварда Туци – они пытались играть через контратаки и фланговые комбинации, поэтому в тройку атаки вышли мобильные Даку (форвард) и Мучи (вингер).

Обе сборные должны были играть на победу. Хозяева могли бы сохранить третью позицию в случае ничьей, а вот Украина без триумфа в Тиране вылетала в дивизион С. С другой стороны, успех в Албании мог вывести в стыковые матчи за дивизион А – но для этого была нужна еще и осечка грузин в Праге.

Тактические решения Реброва наконец-то принесли успех

Кадровые изменения потянули за собой и изменения тактические. Во-первых, в глаза бросались открывания Яремчука на грани второй и финальной трети – Роман опускался, а партнеры нагружали его передачами низом. Нападающий отвечал удачными скидками и комбинациями.

Во-вторых, при розыгрышах на стадии билд-апа и при развитии атаки Калюжному помогал один из центрхавов. Рядом располагался или Зинченко, или Судаков. Ивану действительно было непросто с пасингом, хотя безнадежным опорник не выглядел – однажды он даже запустил диагональ за спины в штрафную, до которой немного не успел Миколенко.

В конце концов, в глаза бросалась непривычная для сборной Украины подвижность. Игроки быстро продвигались по зонам, обменивались позициями и моментально вступали в отборы. Забарный в одном из эпизодов в первом тайме отобрал мяч на линии чужой штрафной. Также албанцев неплохо растягивали через диагонали и переводы с фланга на фланг.

Едва ли не впервые за всю Лигу наций болельщики увидели играющую украинскую команду. Быструю, агрессивно, с очень хорошей работой на мяче при 57% владения. Без мяча определенные проблемы возникали – пару контратак мы все же допустили – но суммарно албанцы наиграли на 0,07 xG.

Триумфальный первый тайм

Украинская сборная открыла счет уже на 5-й минуте. Миколенко, Яремчук и Судаков закрутили классную комбинацию на левом фланге – в ее завершении Георгий выкатил пас на Романа, а тот пробил из пределов штрафной площадки. Удар заблокировали, однако мяч отскочил к Зинченко.

Александр выстрелил с лету в касание, направив сферу под левую стойку! 0:1!

Эффектный гол наши футболисты отметили особым образом. Игроки достали футболку с цифрой "1000" – таким образом они напомнили о тысячном дне полномасштабного вторжения в Украину. Молодцы.

А на 10-й минуте "сине-желтые" удвоили преимущество! В затяжной атаке классно проявили себя и Забарный (выполнил рейд на чужую половину), и Гуцуляк (открылся в полуфланге под пас Ильи), и Яремчук с Судаковым. Последний выдал подачу на дальнюю штангу, где Конопля продавил Аети – Ефим сбросил мяч на дальнюю штангу, а Яремчук добежал туда и замкнул. 0:2!

На 26-й минуте дело могло дойти и до разгрома. Судаков нанес мощный выстрел с дистанции, заставив Стракошу выполнять сейв. Мяч отскочил на правый край штрафной площади, откуда добивал Конопля. К сожалению, фулбек Шахтера пробил по воробьям.

Также можно вспомнить заброску Зинченко в район левой стойки, которую замыкал Мудрик, однако Михаил уже не мог пробить нормально. Вообще, Михаил разочаровал, постоянно играя невпопад. Обыгрыши на дриблинге были (3 из 4 попыток оказались удачными), однако дальнейшего обострения они не приносили – при этом вингер Челси допустил 10 потерь при 24 касаниях.

Правда, в одном из эпизодов Миша мог заработать пенальти. Его жестко схватили за руку, однако арбитр промолчал. Очевидно, не поверил, что украинец догонит мяч.

В общем, в первом тайме сборная Украины вела по ударам со счетом 8:2, наиграв на 0,91 ожидаемый гол. Подопечные Сергея Реброва выиграли 54% единоборств и имели 88% точности передач. Всю эту идиллию на 1-й компенсированной минуте мог разрушить Мучи, который обкрутился вокруг Калюжного и вколотил под правую стойку метров с 30-ти – сфера прошла рядом с каркасом!

Второй тайм – очередной провал

Наш тренерский штаб решил обойтись без замен в раздевалке, а вот Силвиньо бросил в бой Узуни и Байрами, а еще через несколько минут на поле появился Ходжа. Это – тяжелая артиллерия албанцев, ну или есть их ракетная система. Впрочем, в начале второго тайма их влияние оставалось невысоким.

"Сине-желтые" имели даже возможности для третьего взятия ворот. Так, на 47-й минуте плотный удар с дистанции нанес Судаков (Стракоша справился), а на 57-й он же включил дриблинг и пробил из пределов штрафной над девяткой. К сожалению, эти моменты стали последними для Украины в основное время второго тайма.

А вот албанцы начали заметно прибавлять. Первый звоночек прозвучал на 58-й минуте, когда Митай запустил Узуни в прорыв, а тот вколотил из-за пределов штрафной площади (немного неточно). На 61-й же пришлось проснуться Трубину – Анатолий парировал мощный выстрел Аети из пределов полукруга, достав мяч из-под левой стойки.

На некоторое время Албания успокоилась в плане обострения, однако инициатива явно была за соперником. Наши футболисты все больше фолили, Яремчук и другие игроки атаки растворились, а давление на оборону росло. Потеря контроля над мячом до 32% не удивила (сборная защищала результат), однако постепенно терялся и контроль над игрой.

В конце концов, такой футбол вылился в пенальти на 74-й минуте. Балью выполнил скидку пяткой на Узуни, а тот упал после контакта с Трубиным. Арбитр указал на отметку, а Байрами уверенно переиграл Анатолия. 1:2! Албания возродила интригу.

К счастью, большего албанцы не добились. Они даже не смогли перебить "сине-желтых" в единоборствах, хотя по ударам на 90 минуту "орлы" вели со счетом 6:3. При этом с игры балканцы наиграли на 0,77 ожидаемых голов. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Украины.