Награда "Лев матча" нашла своего обладателя по итогам матча 6-го тура Лиги наций Албания – Украина.

Болельщики выбрали Александра Зинченко "Львом матча" Албания – Украина, сообщает пресс-служба УАФ. За игрока лондонского Арсенала отдали свои голоса 57% участников опроса.

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Отметим, что у Зинченко фактически не было конкуренции. Так, ближайший преследователь, Илья Забарный, получил лишь 14% голосов. На третьем месте автор второго мяча "сине-желтых" Роман Яремчук – 9%.

Напомним, что сборная Украины минимально победила Албанию (2:1) благодаря голам Зинченко и Яремчука и вышла в плей-офф Лиги наций.

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