Албания – Украина: болельщики выбрали "Льва матча" – ближайший преследователь сильно отстал
Награда "Лев матча" нашла своего обладателя по итогам матча 6-го тура Лиги наций Албания – Украина.
Болельщики выбрали Александра Зинченко "Львом матча" Албания – Украина, сообщает пресс-служба УАФ. За игрока лондонского Арсенала отдали свои голоса 57% участников опроса.
Зинченко после гола трогательно напомнил о войне – болезненное число для всей Украины
Отметим, что у Зинченко фактически не было конкуренции. Так, ближайший преследователь, Илья Забарный, получил лишь 14% голосов. На третьем месте автор второго мяча "сине-желтых" Роман Яремчук – 9%.
Напомним, что сборная Украины минимально победила Албанию (2:1) благодаря голам Зинченко и Яремчука и вышла в плей-офф Лиги наций.
Украина прорвалась в стыковые матчи за элиту Лиги наций – Яремчук, Зинченко и Ко одолели Албанию в решающей игре