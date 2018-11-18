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Албания – Шотландия – 0:4 – видео голов и обзор матча

07:30 6 Читати українською
Албания – Шотландия – 0:4 – видео голов и обзор матча
Албания – Шотландия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Шотландия разгромила Албанию в матче Лиги наций (4:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

В матче первой группы дивизиона С Лиги наций Албания принимала Шотландию. Хозяева пропустили по 2 мяча в каждом из таймов и уступили 0:4.

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После этого матча Шотландия и Израиль имеют по 6 очков, Албания замыкает турнирную таблицу первой группы с 3 очками.

Лига наций: Португалия удержала ничью в матче с Италией и обеспечила себе выход в плей-офф

Лига наций, дивизион С, группа 1

Албания – Шотландия – 0:4

Голы: Фрейзер, 14 Флетчер, 45+2 (пен), Форрест, 55, 67

Удаление: Маврай, 22 (Албания)

Лига наций5 тур

Албания - Шотландия: Суббота 17 ноября 2018

Албания
Матч окончен
0 : 4
Шотландия
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Албания Албания Шотландия Шотландия Видеоновости Лига наций Албания - Шотландия
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