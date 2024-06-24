Испанцы встречаются с албанцами в третьем туре Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Албания – Испания стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Албания – Испания: анонс матча Евро-2024

Испания обыграла Италию и Хорватию, досрочно взяв первое место в группе. Поэтому на матч с аутсайдером Луис де ла Фуэнте выпустил полностью второй состав.

Стартовые составы команд

Албания: Стракоша – Балью, Джимсити, Айети, Митай – Рамадани, Асллани – Асани, Лачи, Байрами – Манай.

Запасные: Бериша, Кастрати, Хюсай, Гьясула, Броя, Михай, Сефери, Бериша, Мучи, Исмайли, Абраши, Кумбулла, Алиджи, Ходжа.

Испания: Рая – Навас, Вивиан, Ляпорт, Гримальдо – Субименди, Мерино – Ферран, Ольмо, Оярсабаль – Хоселу.

Запасные: Ремиро, Симон, Карвахаль, Ле Норман, Мората, Руис, Баэна, Уильямс, Ямал, Педри, Кукурелья, Фермин.