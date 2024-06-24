Сборная Испании за два тура выполнила базовую задачу и обеспечила себе не только выход из группы, но и первое место. Как бы ни завершился последний поединок группового этапа, ребят Луиса де ла Фуэнте не сместят с лидерской позиции. Зато все может измениться для Албании. В это трудно поверить, но скромная команда Сильвинью претендует на второе место в группе смерти с Испанией, Италией и Хорватией.

Украинский арбитр получил назначение на матч Евро-2024 с участием топ-сборной

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На первый взгляд такой сценарий выглядит странно и немного нереалистично. Албанцам надо выигрывать у Испании и рассчитывать на поражение Италии в битве с хорватами. Впрочем, выигрыш в последнем туре точно гарантирует Албании третье место, а в перспективе – выход в плей-офф благодаря рейтингу третьих мест.

Защитник и лидер Албании Берат Джимсити по-философски относится к предстоящей игре: "В жизни нет ничего невозможного. Это будет тяжелый матч, возможно, один из самых тяжелых в группе. Но у нас есть шанс показать, почему мы здесь находимся и почему мы заслуживаем это место. Хотим создать проблемы Испании".

В предыдущих двух турах албанцы уже создавали проблемы более грозным оппонентам. Италии они забили на 23-й секунде (пусть и в итоге проиграли), а с хорватами выдали один из самых драматичных матчей Евро-2024, когда тоже быстро открыли счет, затем дважды пропустили, а от поражения спаслись на пятой компенсированной минуте.

Хавбек Клаус Гьясула вышел на поле на 72-й минуте, а через четыре минуты оказался в эпицентре несчастного случая и отметился автоголом. Однако второй старейший игрок в заявке албанцев на Евро-2024 (Клаусу – 34 года) вскоре спас ситуацию и заработал для своей сборной премьерное очко на турнире. А еще стал первым игроком в истории чемпионатов Европы, который отметился голом в свои и чужие ворота после выхода на замену.

Albania's Klaus Gjasula is the first player ever to score a goal and an own goal off the bench at the Euros pic.twitter.com/qK3xyQEo1f — B/R Football (@brfootball) June 19, 2024

Ключевой игрок сборной Испании Родри пропустит поединок с Албанией из-за дисквалификации. Лидер команды обнулился и сможет передохнуть накануне более важных матчей. Однако все еще висят на карточках Дани Карвахаль и Робин Ле Норман. Никто не удивится, если Луис де ла Фуэнте изменит добрую половину состава или даже больше.

Албании в понедельник не поможет форвард Мирлинд Даку. Причина пропуска довольно прозаическая. Игрок казанского Рубина на эмоциях наговорил лишнего и получил дисквалификацию.

️ UEFA has banned Albania's forward Mirlind Daku for two games at Euro 2024 after he led fans in anti-Serbian and anti-Macedonian chants following the match against Croatia.



He won't play in Albania's game against Spain, which is crucial for Albania's qualification into the… pic.twitter.com/BBQzMqf76n — kos_data (@kos_data) June 23, 2024

Предстоящая игра будет особенной по нескольким причинам для тренера сборной Албании бразильца Сильвинью. Можно предположить, что встреча в Дюссельдорфе станет важнейшей в тренерской карьере 50-летнего специалиста – в случае успеха он станет героем нации. Кроме того, Испания является близкой для Сильвинью страной.

"Я очень взволнован. Это настоящее удовольствие быть здесь. Мои дети родились в Испании. Я играл там за Барселону и Сельту в течение длительного времени. Я знаю многих людей там. Судьба – это замечательная вещь. Противостоять сейчас Испании – это фантастика. У них замечательная команда с замечательным тренером, и это день, который я никогда не забуду", – говорил бразилец на пресс-конференции.

Jorquera, Ezquerro, Silvinho, Messi, Márquez, Saviola, Giuly y Gio dos Santos, ante las pirámides. pic.twitter.com/PyYHNqGYV8 — Historia FC Barcelona (@hist_Barcelona) July 18, 2021

Навсегда запомнить этот день у Сильвинью будет больше причин, если его подопечные победят. Но даже без этого сборная Албании уже заставила болельщиков гордиться собой. Исключительно комплименты получает на Евро-2024 и сборная Испании. Стартовые матчи против двух мощных соперников только усилили уверенность в том, что эта команда обязана бороться за победу в турнире. А игра с Албанией – лишь очередной шаг на вершину.

Ориентировочные составы на матч Албания – Испания

Албания: Бериша – Хюсай, Джимсити, Аети, Митай – Асллани, Рамадани, Гьясула – Асани, Манай, Байрами

Испания: Симон – Хесус Навас, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Педри, Баэна, Фабиан Руис – Ферран Торрес, Хоселу, Оярсабаль.

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