Испания одержала минимальную победу над Албанией (1:0) в третьем туре группового этапа Евро-2024. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол24".

В заключительном матче группового этапа "Фурия Роха" справилась с албанцами. Единственный гол в матче забил Ферран Торрес на 13 минуте.

Испания дублем обыграла Албанию под контролем украинца и идеально завершила групповой этап Евро-2024

Испания набрала 9 из 9 возможных очков в группе B с Италией, Хорватией и Албанией, выиграв все матчи группового этапа с общим счетом 5:0. Испанцы впервые в своей истории не пропустили ни одного гола на групповом этапе крупного турнира (Евро и ЧМ).