Состоялись очередные матчи МЛС, среди которых и поединок Интера Майами с Сергеем Кривцовым в составе. Читайте обзор встречи на "Футбол 24".

МЛС 2024.

Нэшвилл – Интер Майами – 1:2

Голы: Мухтар, 73, (пен.) – Фрей, 40, Альба, 44

Несмотря на отсутствие Месси и Суареса, Интер Майами продолжил победное шествие в МЛС. На сей раз клуб Бекхэма обыграл Нэшвилл. В стартовом составе вышел и наш соотечественник Сергей Кривцов. В первом тайме забить мог Грессель, но его обводящий удар попал в перекладину.

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Тем не менее, до перерыва Интер Майами забил, и даже дважды. Оба мяча забили с угловых. Сначала Фрей замкнул головой навес Гресселя с углового. А через 4 минуты настоящий шедевр удался Альбе – испанец принял мяч на грудь и с лету пробил в дальний угол – 0:2! Нэшвилл отыграл один мяч – Мухтар реализовал пенальти. Впрочем, Интер Майами удержал победный счет.

Таким образом, Интер Майами остался на первой строчке, набрав 44 очка. Цинцинатти является ближайшим преследователем – 42 пункта.

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