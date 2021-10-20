"У нас хорошее предчувствие перед игрой против Реала. Эта неделя была очень важной. У нас была очень тяжелая игра против Валенсии и теперь с Динамо, где мы рисковали нашими вариантами в Лиге чемпионов.

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В первом тайме мы смогли забить больше одного гола. Мы делали опасные кроссы, у нас были возможности для 2-3 голов. После перерыва было не так, как в первом тайме, который нам удался. Но мы очень хорошо выдерживали давление и не позволили создавать опасность у наших ворот. Нам нужно решать вопрос заранее и поддерживать интенсивность в течение 90 минут.

Пике забивает очень часто, как для защитника. Сегодня я отдал ему конфетку, которую он заслуживает", – цитирует Альбу Sport.es.

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