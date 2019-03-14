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Альба устроил вечеринку в честь продления контракта с Барселоной – на пире присутствовали не только игроки

14 марта 23:47 31 Читати українською
Альба устроил вечеринку в честь продления контракта с Барселоной – на пире присутствовали не только игроки
Жорди Альба / Фото ФК Барселона

Защитник Барселоны Жорди Альба решил превратить продление соглашения с каталонцами в настоящий праздник.

Жорди Альба продлил контракт с Барселоной до 2024 года. В честь этого события ключевой защитник каталонцев пригласил игроков и тренерский штаб на праздничный ужин, сообщает AS.

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Стоит отметить, что на вечеринку также были приглашены технический персонал, медицинский штаб и представители пресс-службы Барсы.

Специально для этого события наставник "блаугранас" Эрнесто Вальверде изменил расписание тренировок.

В текущем сезоне Ла Лиги Альба провел 26 матчей, в которых отметился голом и 9-ю ассистами.

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Жорди Альба Жорди Альба Барселона Барселона Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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