Альба стал на защиту Рамоса по делу о допинговом скандале

Защитник Барселоны Жорди Альба прокомментировал обвинения Серхио Рамоса в употреблении допинга и переговоры относительно нового контракта с клубом.

Капитана Реала Серхио Рамоса обвиняют в том, что он дважды провалил допинговый тест. Его парнер по сборной Испании Жорди Альба стал на защиту бека.

"Таких профессионалов, как он, очень мало. Он отдает всю свою жизнь Реалу и сборной Испании. Я думаю, что он честный, а все, что о нем говорят, неправда. Я не спорю, но не люблю, когда говорят без доказательств", – цитирует Альбу Sport.es.

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"Новостей по новому контракту с Барселоной нет. Я не знаю, что клуб думает на мой счет. Это немного странно, ведь до конца соглашения осталось совсем мало (летом 2020-го – прим). Намерен закончить карьеру в Барселоне. Посмотрим. Понятия не имею, что думает руководство и когда озвучит мне свою позицию", – добавил Жорди Альба.