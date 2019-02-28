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Альба: Реал также хотел выиграть Кубок, это не пустяковый трофей

11:12 56 Читати українською
Альба: Реал также хотел выиграть Кубок, это не пустяковый трофей
Жорди Альба / Marca

Защитник Барселоны Жорди Альба прокомментировал победу над Реалом в полуфинале Кубка Испании.

"Мы предоставили ценность Кубке. Реал также хотел выиграть, многие были сконцентрированы перед игрой.

Реал – Барселона – 0:3 – видео голов и обзор матча

Оправдание, что это незначительный трофей, здесь не действует. Мы страдали. В общем, мы играли хорошо.

Мы выиграли с преимуществом в 3 гола, это не просто. В конечном итоге мы выиграли с большим преимуществом. Это очень хороший результат, который делает нас сильнее.

Мы были лучше против большого оппонента, с которым крайне трудно на его поле. Они всегда являются сложной командой, и мы выиграли убедительным способом", – цитирует Альбу Marca.

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Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Реал Мадрид - Барселона: Среда 27 февраля 2019

Реал Мадрид
Матч окончен
0 : 3
Барселона
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