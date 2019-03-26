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Альба прокомментировал решение Пике выступать за сборную Каталонии

08:00 154 Читати українською
Альба прокомментировал решение Пике выступать за сборную Каталонии
Жерар Пике / Diario Sport

Защитник Барселоны Жорди Альба считает, что решение Пике выступать за сборную Каталонии – его личное дело.

"Честно говоря, не обсуждал с Жераром это решение. У него есть свои причины для этого. Вам придется спросить его лично. Пике сам принял решение покинуть сборную Испании, а теперь он хочет играть за Каталонию. Это безусловно его личное дело", – цитирует Альбу Football Espana.

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Напомним, защитник Барселоны завершил свои выступления за национальную команду Испании в прошлом году после чемпионата мира-2018.

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Недавно защитник Барселоны получил первый вызов в сборную Каталонии, и сыграл в товарищеском матче против Венесуэлы (1:1).

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Жорди Альба Жорди Альба Жерар Пике Жерар Пике Товарищеские матчи Сборная Каталонии
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