Альба прокомментировал решение Пике выступать за сборную Каталонии

Защитник Барселоны Жорди Альба считает, что решение Пике выступать за сборную Каталонии – его личное дело.

"Честно говоря, не обсуждал с Жераром это решение. У него есть свои причины для этого. Вам придется спросить его лично. Пике сам принял решение покинуть сборную Испании, а теперь он хочет играть за Каталонию. Это безусловно его личное дело", – цитирует Альбу Football Espana.

Тренер Каталонии Лопес: Пике покинул сборную Испании не ради нас

Напомним, защитник Барселоны завершил свои выступления за национальную команду Испании в прошлом году после чемпионата мира-2018.

Пике, Хави и Боян вызваны в сборную Каталонии

Недавно защитник Барселоны получил первый вызов в сборную Каталонии, и сыграл в товарищеском матче против Венесуэлы (1:1).