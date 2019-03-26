Альба прокомментировал решение Пике выступать за сборную Каталонии

Евро-2020 — 03:30 5109
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Люксембург – Украина: победный автогол как символ безыдейности, немного магии, дикий фарт и лидерство в отборе Евро-2020
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Муки та успіх Кендзьори, різні амплуа Кадара, Вербіч без голів – як легіонери Динамо провели міжнародну паузу в збірнихЕвро-2020 — 25 март 421
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Динамо не сумело победить Полесье – потенциальный бразильский новичок киевлян отличился голомУкраина — 25 март 885
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Реал готов предложить 280 млн евро за Мбаппе, – France FootballИспания — 25 март 386
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Рекордная победа в истории и сенсационное фиаско – как играла сборная Украины против карликовых странЕвро-2020 — 25 март 970