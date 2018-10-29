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Альба: Никто не может заменить Месси

23 октября 21:15 127 Читати українською
Альба: Никто не может заменить Месси
Лионель Месси / фото из соцсетей

Защитник Барселоны Жорди Альба перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским Интером отметил, что каталонской команде будет непросто одержать победу без нападающего Лионеля Месси.

"Ни один из игроков не может заменить Месси. Он делает Барселону намного лучше, забивает минимум 20 голов.

У Месси возникли проблемы со сном из-за травмы руки

Все всегда ждут, что он обеспечит положительный результат матча для Барселоны. Теперь нам нужно действовать без него и выпустить наружу еще больше энергии, чем раньше. Я доверяю команде. Думаю, победа будет за нами, несмотря на отсутствие Лео.

Месси дает команде уверенность, потому что он отличается от других игроков. Он видит игру иначе, более широко. Каждый из футболистов Барселоны чувствует себя лучше, когда Лео на поле", – цитирует Альбу Mundo Deportivo.

Месси из-за травмы выбыл на 3 недели и пропустит Эль Классико

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