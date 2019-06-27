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Альба, Мата и Хуанфран могли перейти в Днепр – Хуанде Рамос рассказал о безумных планах клуба

19:57 169 Читати українською
Альба, Мата и Хуанфран могли перейти в Днепр – Хуанде Рамос рассказал о безумных планах клуба
Жорди Альба / AS

Бывший наставник Днепра Хуанде Рамос рассказал, что Днепр хотел подписать Жорди Альбу, Хуана Мату и Хуанфрана.

"Мы действительно хотели подписать тех игроков, которых вы назвали, когда они еще не были известными. Альба сейчас ключевой игрок Барселоны, а тогда у нас была возможность пригласить его.

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За 4 года работы в Днепре мне не позволили подписать ни единого испанского игрока. В частности с этим связано мое недовольство, что я не смог лично пообщаться с Игорем Коломойским, чтобы спросить, почему я не мог пригласить футболистов, которых так хотел. Поэтому можно сказать, что это был незавершенный проект", – сказал Рамос программе Бомбардир.

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