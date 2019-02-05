Альба до сих пор не продлил контракт с Барселоной – стороны не могут договориться о зарплате

Защитник Барселоны Жорди Альба до сих пор не может согласовать новый контракт с "блаугранас".

Испанский защитник Жорди Альба до сих пор не может продлить контракт с Барселоной, сообщает Mundo Deportivo.

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Стороны согласовали срок нового соглашения, но не могут сойтись на сумме зарплаты футболиста. Текущее соглашение 29-летнего защитника будет действовать еще 1,5 года.

Ранее сообщалось, что Альба требует зарплату 9 млн евро в год.

Испанец перешел в Барселону из Валенсии в 2012-м году. В текущем сезоне защитник сыграл 22 матча в Ла Лиге, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.

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